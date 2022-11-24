إصابات خلال مواجهات في محيط جامعة خضوري بطولكرم

أصيب العشرات من طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري في طولكرم، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في محيطها.

وذكرت مصادر محلية أن أربع إصابات وصلت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، منها إصابتان بالرصاص الحي في الأجزاء السفلية، والباقي اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة داخل حرم الجامعة.

واندلعت مواجهات بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري المحاذي للجامعة، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة.

وأعلنت إدارة جامعة خضوري، إخلاء الطلبة من الجامعة؛ حفاظًا على سلامة الطلبة في ظل اشتداد المواجهات مع الاحتلال في محيط الجامعة.