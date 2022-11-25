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حصاد الأسبوع: 4 شهداء ومقتل مستوطن في 224 عملاً مقاوماً بالضفة

مكان عملية القدس
مكان عملية القدس

الضفة-الرسالة نت

 تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين فيما استشهد 4 مواطنين.

 وفي الفترة الممتدة من 18-11-2022 حتى 24-11-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 4 مواطنين، ومقتل مستوطن في القدس المحتلة، فيما أصيب 66 آخرون بجراح في عدة مناطق. 

 وأحصى معطى 224 عملاً مقاوماً بينها عملية تفجير مزدوجة في القدس، و20 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

 كما رصدت 66 عملية إلقاء حجارة، و31 صد لاعتداءات المستوطنين، و84 نقطة مواجهة، و4 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

 والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم المقاوم محمد أحمد حرز الله 30عاماً، ومحمود عبد الجليل السعدي 18 عاما من مخيم جنين، ومحمد هشام أبو كشك (22 عامًا) من نابلس، وأحمد أمجد شحادة (16 عاماً) من نابلس.

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https://alresalah.ps/p/272424

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