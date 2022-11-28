أكدّت فصائل فلسطينية، أن استمرار الحصار لـ16 عامًا، يمثل جريمة حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، الذي لن يسمح باستمراره.

جاء ذلك في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، خلال مؤتمر دولي يعقد اليوم بغزة بعنوان "16 عامًا على حصار غزة التداعيات والآفاق".

بدوره، أكدّ د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، إن الحصار جريمة حرب تمارس بحق شعبنا الفلسطيني منذ 16 عامًا أمام مرأى ومسمع العالم.

وقال رضوان لـ"الرسالة نت": "شعبنا لن يسمح باستمرار الجريمة، وسيواجه الحصار بكل الخيارات المشروعة التي تمكنه من رفعه وللأبد.

وذكر أن شعبنا يوجه رسالة لكل الأطراف بضرورة رفع الحصار، بوصفه لغما كبيرا سيفجر المنطقة بأسرها.

من جهته، أكدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن شعبنا بمقاومته لن يساوم على حقه في سلاحه والدفاع عن نفسه، قائلا: "المقاومة لديها من الخيارات، ستفعلها في سبيل إسقاط الحصار".

وذكر أن استمرار الحصار يعني الإصرار على العدوان والحرب المفتوحة ضد شعبنا.

من جهته، قال مؤمن عزيز مسؤول المكتب الإعلامي لحركة المجاهدين، إن استمرار الحصار يعد عدواناً مفتوحا على شعبنا ولن يصمت إزاءه، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمراره.

وأضاف عزيز في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" " لا يمكن القبول باستمرار جريمة الحصار على أي حال، وسيدفع شعبنا ومقاومته بكل الخيارات لإسقاط الحصار المفروض.

ودعا قوى العالم لتحمل مسؤولياتها في ظل الازدواجية التي تتعامل بها مع القضية الفلسطينية.