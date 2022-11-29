فعاليات لمدة شهر في اندونيسيا دعما للقضية الفلسطينية

أعلنت مجموعة العمل للأقصى في اندونيسيا عن تخصيص شهر كامل لإقامة فعاليات دعم للشعب الفلسطيني بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 29 نوفمبر من كل عام.

وقالت المجموعة إنها ستقيم المؤتمرات التي تستضيف فيها شخصيات سياسية وعامة كثير تتحدث عن تجديد العهد لتضامن اندونيسيا مع الفلسطينيين ومحاضرات توعوية لطلبة المعاهد والجامعات عن المسجد الأقصى وواجب الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأعلنت المجموعة عن مسابقات الرسم وكتابة القصص والمقالات، وإقامة معارض الصور التي تبين معاناة الأسرى والأسيرات والجرحى وفقد الشهداء في فلسطين، عدا عن مسيرة الدراجات الهوائية من شرق اندونيسيا وحتى غربها .

وقالت إن هذه المسيرة سار فيها سائقو مجموعة العمل للأقصى في اندونيسيا مشوارا قدر ب ١٣٠٠ كم عبر جزر سومطرة وجابوا في مسجد الاستقلال بجاكرتا، حيث استغرقت رحلتهم ٨ أيام ، حاملين الأعلام الفلسطينية على دراجاتهم الهوائية.

وأضافت أن هناك محاكاة لمدينة القدس في اندونيسيا ومسجد يحاكي ملامح المسجد الأقصى ، ومسجد آخر يحاكي قبة الصخرة المشرفة بقبتها الذهبية وأضلاعها المثمنة الزرقاء.

وأكملت: "على جبل موريا في جاوة الوسطى والتي بنيت في مدينة القدس في اندونيسيا، يرفع الاندونيسيون أعلام فلسطين في شهر نوفمبر على قمة هذا الجبل، فقد سمي هذا الجبل الذي أقيم في مدينة القدس في اندونيسيا والتي تحاكي مدينة القدس في فلسطين، باسم جبل موريا نسبة الى الجبل الذي بنى عليه اليبوسيون مدينة القدس قديما، وأيضًا هو يحتضن الحرم القدسي الشريف بكل تاريخه وملامحه ومساجده ومواقعه التاريخية".

وأشارت إلى أن المجموعة تختار هذا الجبل في كل فعالياتها لأنه مرتبط بتاريخ فلسطين، وحتى يربطوه في أذهان الاندونيسيين وتبقى القدس دائما حاضرة.







