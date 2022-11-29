الجبهة الشعبية تنعى شهداء الضفة وتدعو لتصعيد المقاومة

نعت الجبهة الشعبية القيادة العامة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في كفر عين شمال غرب رام الله، والشهيد مفيد اخليل والذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر بالخليل.

وأكدت الجبهة في بيان لها أن دماء الشهداء ستزهر انتفاضة تعيد حقوق شعبنا وتقتلع الاحتلال من أرضنا.

وشددت على أن جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل والمتصاعد على أبناء شعبنا لن تحقق له أمناً ولن ترعب شعبنا، بل ستعزز من شعلة المقاومة في الضفة والقدس.

ووجهت التحية، لأبناء شعبنا، ونشيد بصمودهم وتضحياتهم، الذين يبذلون الغالي والنفيس في التصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني، في كل الساحات، حتى تحرير كامل أرضنا ومقدساتنا.

وإنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العام