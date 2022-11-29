أكد المختص في الشأن المقدسي، أمجد أبو عصب، أن الاحتلال (الإسرائيلي) يُشعل الأوضاع في المنطقة، في ظل مخططاته الإجرامية لما يسمى "عيد الحانوكا".

وقال أبو عصب في حديث لـ "الرسالة نت" إن تخطيط الاحتلال لاقتحامات كبيرة للمستوطنين في يوم الحانوكا الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر المقبل، سيشعل الأوضاع ويزيد التوتر.

وأوضح أن الاحتلال يهيئ نفسه وأعد العدة لاقتحام المسجد الأقصى، "ويعمل حاليا على حملات اعتقال وإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة تمهيدا للاقتحامات".

وحذّر من أن استفزازات الاحتلال ستقابلها عمليات مقاومة مستمرة في جميع أنحاء الوطن، "وما يحدث في الضفة المحتلة حاليا من اشتعال الأوضاع هو امتداد لما يحدث في المسجد الأقصى من اعتداءات مستمرة وعمليات تهويد متواصلة".

ولفت أبو عصب إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة المزمع تشكيلها، تؤيد هذه الاقتحامات بشكل كبير في وقت تضم هذه الحكومة وزراء يؤيدون مهاجمة الفلسطينيين والمقدسات ويزيدون إشعال الأوضاع.