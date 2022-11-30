حماس تنعى شهيد يعبد وتحيي مقاومة جنين

نعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد محمد توفيق بدارنة (25 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، عصر اليوم الأربعاء.

وأكّدت الحركة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقّ أبناء شعبنا، ومحاولاته وقف المقاومة لن تفلح، وستتحطّم على صخرة صمود وبسالة أبناء شعبنا الأبطال الذين يؤمنون بعدالة قضيتهم، وقدرتهم على دحر الاحتلال ومستوطنيه المجرمين.

ووجهت الحركة تحيّتها لأبطال جنين وعموم أبناء شعبنا في الضفة والقدس.

وقالت الحركة: "نشدّ على أيادي المقاومين الأبطال الذين تصدّوا اليوم لقوات الاحتلال في يعبد القسام، على مواصلة طريق المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة القريبة بإذن الله".

وكان الشهيد بدارنة قد ارتقى خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد لاعتقال الأسير المحرر عبد الغني حرز الله.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهدافها قوات الاحتلال في يعبد بصليات من الرصاص.