رغم رحيلهم .. فريق شهداء فلسطين حاضر في مونديال قطر 2022

أقامت مؤسسة بلاکت "Pelaket" الفنية، فعاليةً مميزةً في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، تضمنت استعراضا للوحة فنية أبدعها الرسّام الإيراني محسن فرجي، حيث احتوت اللوحة الفنية على صورِ لشهداء الرياضة الفلسطينية من لاعبين ومدربين ورياضيين، استشهدوا سابقا على يد العدو الصهيوني، إضافة إلى صور الشهداء الأطفال من عائلة بكر، والذين استشهدوا جرّاء قصفٍ صهيونيّ لهم وهم يمارسون هواية لعبة كرة القدم على شاطئ بحر غزة إبان عدوان 2014.



وتصدر الصورة عنوان كبير: "لولا قنابل الصهاينة ورصاصاتهم لاستطاعوا أن يكونوا برفقتنا اليوم في كأس العالم 2022" في إشارة إلى إجرام العدوان الذي تسبب في إزهاق أرواحهم.



جاءت الفعالية بإشرافٍ من إدارة مؤسسة بلاكت الفنية، التي مثلها السيد روح الله رضوي، والسيد محمد صمصامي، اللذان أكدا بأن بهذه الفعالية استذكاراً للشهداء الفلسطينيين وتذكيرا للعالم بالقضية الفلسطينية، حيث لاقت الفعالية استحسان الجماهير المشاركة في حضور مونديال قطر 2022، والذين تعاقبوا على التقاط صور تذكارية مع هذه اللوحة وسط واقف.



وأهدت مؤسسة بلاكت اللوحة الفنية المميزة لهيئة شباب القدس في قطر، ممثلة بالأستاذ محمد النجار، والذي ثمّن بدوره الجهود المباركة التي قامت بها المؤسسة من أجل شهداء فلسطين.



وعبّر النجار عن اعتزازه بهذا العمل الفني الذي يعبر عن مدى التضامن مع القضية الفلسطينية من كل شرائح الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.



