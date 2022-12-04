فيديو: لحظة تصدي القسام للطائرات (الإسرائيلية) في سماء غزة

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، لحظة تصدي الدفاعات الجوية التابعة لها للطيران الصهيوني في سماء غزة.

وبثت القسام الفيديو عبر قناته على التلجرام مساء الأحد، وكتب (شاهد | الدفاعات الجوية التابعة لكتائب القسام تتصدى للطيران الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو فجر الأحد 04-12-2022م).

وفجر اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام عن تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري لها عبر موقعها الالكتروني، فجر اليوم الأحد: "تصدت دفاعاتنا الجوية فجر اليوم الأحد 4-12-2022م للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".



كما بثت الكتائب في وقت لاحق مشاهد مصورة من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو فجر الأحد 04-12-2022م