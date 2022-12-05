قال رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) المنتهية ولايته يائير لابيد، إن (إسرائيل) لن تسمح بتحقيقات مع الجنود (الإسرائيليين) من قبل جهات أجنبية ولن تقبل التشهير بهم.

جاء ذلك في تصريحات له، مساء اليوم الأحد، خلال تقييم أمني أجراه جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في الضفة الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتطرق التقييم للتصريحات السياسية وما تردد مؤخرا حول تورط الجنود (الإسرائيليين) في السياسة.

وقال لابيد "في مواجهة المنظمات الفلسطينية، نحتاج إلى جيش قوي ومنضبط، مع سلسلة قيادة واضحة، تعمل فقط بموجب القانون، إنه سر قوتنا".

وتابع: "الحكومة تقدم الدعم الكامل لمقاتلينا، لن نسمح بالتحقيقات التي تجريها الكيانات الأجنبية، ولن نقبل التشهير بجنود جيش الاحتلال (الإسرائيلي) ومقاتلي الشاباك (جهاز الأمن العام) وشرطة حرس الحدود الذين يعرضون حياتهم يوميا للخطر من أجل الحفاظ على المواطنين (الإسرائيليين)".

تأتي تصريحات لابيد في ظل لغط شهدته (إسرائيل) مؤخرا حول تشكيلة الحكومة المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي قام بتعيين شخصيات يمينية متطرفة في مناصب حساسة بما في ذلك الأمن الداخلي.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" قد أعلن الشهر الماضي فتح تحقيق في ملابسات استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية اقتحام جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو/ أيار الماضي.

وسبق أن أعلن لابيد أن الجنود (الإسرائيليين) لن يتم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وقال لابيد إن تل أبيب أبلغت واشنطن احتجاجها الشديد بهذا الشأن، مضيفا: "لن نتخلى عن جنود جيش الاحتلال (الإسرائيلي)".

المصدر: رأي اليوم