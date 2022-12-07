قاسم: حماس تعزز  كل أوجه العمل المشترك مع الفصائل الأخرى

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لقناة الأقصى إن حركته تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم، موضحا أن قضية القدس والمسجد الأقصى هي مركز الصراع مع الاحتلال الصهيوني.

وذكر قاسم أن قضية القدس والمسجد الأقصى مفجرة الثورات وملهمة الثوار، مؤكدا أن حركته تعزز كل أوجه العمل المشترك مع الفصائل الأخرى.

ولفت إلى أن قضية الأسرى مركزية وتضعها حماس على ى رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن حماس ستواصل سعيها ونضالها حتى تكون أمام صفقات جديدة تبيض سجون الاحتلال من الأسرى.

وأشار إلى أن حركة حماس انطلقت من أجل مقاومة الاحتلال الصهيوني، وأصبحت أكثر تمسكًا بسلاحها وبخيار المقاومة.