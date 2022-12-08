حماس تستنكر منع الاحتلال للمسيحيين من الوصول للأماكن المقدسة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منع سلطات الاحتلال الصهيوني المواطنين الفلسطينيين المسيحيين في غزة من الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم للمشاركة في إحياء أعيادهم ومناسباتهم الدينية.

وعدّت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس، المنع الصهيوني انتهاكاً صارخاً لحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالوصول إلى أماكن العبادة.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤوليتها في وقف انتهاكات الاحتلال بحق مواطنينا المسيحيين، وبحق دور العبادة.

كما طالبت الحركة بمعاقبة سلطات الاحتلال وقادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لأبسط حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للشرائع السماوية والقوانين الدولية ذات الصلة.