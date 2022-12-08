31 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 31 عملا مقاوما، منها 5 عمليات إطلاق نار، وتفجيرعبوة ناسفة، وإلقاء 4 زجاجات حارقة، إلى جانب 5 عمليات تصدي للمستوطنين واندلاع 13 نقطة مواجهة، أدت إلى تسجيل إصابة في صفوف الاحتلال.

وفي القدس، تصدى مواطنون للمستوطنين حيث أصيب مستوطن بعد تعرضه للضرب الشديد، فيما اندلعت مواجهات في سلوان وألقى الشبان الزجاجات الحارقة.

أما في رام الله، فاندلعت مواجهات في بيت ريما وعابود، وتصدى مواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في عابود وسلواد ومستوطنة بيت إيل، بينما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في جنين، وانجلعت مواجهات في كل من مخيم جنين وزبوبا.



وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في نابلس في منطقتي مفترق المربعة وحي المعاجين، واندلعت مواجهات فغي مادما وتصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في حوارة ومادما.



وشهدت الخليل عملية إطلاق نار في بيت أمر، بينما القى الشبان الحجارة تجاه المستوطنين وحطموا مركباتهم في مستوطنة كرمي تسور وحلحول.



وفيما بتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة خلال الـ24 ساعو الأخيرة، اشتباكات متكررة وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين، وإطلاق النار على قوات الاحتلال في مفترق المربعة وخلال اقتحام حي المعاجين في نابلس، وتحطيم مركبات مستوطنين في حوارة.



كما سجلت عملية إطلاق النار خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر، وتحطيم مركبات مستوطنين في حلحول، والقاء زجاجتين حارقة على مستوطنة كرمي تسور.