١٥ عاما سجن لشاب شارك في هبة الكرامة في الداخل المحتل

أصدرت محكمة الاحتلال في حيفا، حكما على الشاب محمد عمر إغبارية، بالسجن لمدة 15 عاما على خلفية مشاركته في هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021 دفاعا عن المسجد الأقصى والعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

ويعد القرار الصادر عن المحكمة (الإسرائيلية) المركزية في حيفا ضد إغبارية من قرية معاوية قرب أم الفحم، هو الأعلى على خلفية المشاركة في الهبة.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت أحكاما عقابية ضد شبان شاركوا في هبة الكرامة ما بين 5 إلى 10 سنوات مؤخرا.

وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حكمت المحكمة بسجن الشاب أدهم بشير من مدينة عكا عشر سنوات.

وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فرضت محكمة الاحتلال أحكاما بالسجن على أربعة شبان من مدينة طمرة، ثلاثة منهم لمدة 7 سنوات، وعلى الرابع بالحبس لمدة 5 سنوات، بسبب مشاركتهم في "هبة الكرامة".

ودعت لجنة المتابعة العليا بالداخل المحتل، إلى رفع الجاهزية الشعبية لمواجهة التحديات المتزايدة في الفترة المقبلة.

وأكدت على وقوفها إلى جانب المعتقلين، والذين فُرضت عليهم أحكام جائرة في أعقاب هبة الكرامة.

يشار إلى أن (المحكمة الإسرائيلية)، أصدرت أحكاما مخففة ضد (إسرائيليين) اعتدوا على فلسطينيين بالداخل المحتل في تلك الفترة.