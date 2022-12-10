موعد توزيع مساعدات حركة حماس بمناسبة الانطلاقة 35

كشف إسماعيل برهوم، رئيس دائرة العمل الخيري في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن حركته ستبدأ توزيع المساعدات التي أقرتها للأسر الفقيرة، يوم الخميس المقبل.

وأكد برهوم في لقاء خاص لـ "الرسالة نت" أن المساعدات ستقدمها الحركة في ذكرى الانطلاقة المباركة الخامسة والثلاثين، بلغت مليونا دولار أمريكي للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أنه سيستمر توزيعها خلال شهري ديسمبر الجاري ويناير المقبل.

وأوضح أن المساعدات تشمل ترميم منازل وتغيير أسقف بيوت ومساعدات غذائية وتزويج عدد من المواطنين.

وفي تفاصيل المساعدات، ذكر برهوم أنه سيتم ترميم عدد 100 بيت بقيمة 5 آلاف دولار لكل منزل، وتزويج مائة عريس بدفع 4 آلاف دولار لكل شخص، مع ترميم 200 منزل عبر تغيير أسقفها بقيمة 300 دولار للمنزل.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تأتي لتأمين الأسر الفقيرة والفئات الهشة وتشجيع العمل الخيري في قطاع غزة، قائلا: "حماس تركز كثيرا على العمل الخيري وتضخ الأموال في هذا المجال في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وأشار برهوم إلى أن مشاريع حركة حماس الخيرية مستمرة على مدار العام، رغم التحديات الكبيرة والتي تتمثل أهمها في تجميد الحسابات البنكية وهو التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الخيري، وكذلك الحصار المفروض على القطاع وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.

وأكد أن دائرة العمل الخيري تعمل على تدشين الكثير من المشاريع وتخفيف معدلات البطالة في قطاع غزة، "وكذلك تدريب العاملين وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والتشغيل المؤقت بالتنسيق مع الدوائر المختصة".

وبيّن أن لدى دائرته قاعدة بيانات للوصول إلى الأسر الأشد فقرا ومنع ازدواجية الاستفادة للأسر، حتى نستطيع الوصول إلى أكبر قدر من الأسر الفقيرة.

وأوضح رئيس دائرة العمل الخيري أن لديهم قاعدة البيانات متكاملة عن أوضاع الأسر الفقيرة في قطاع غزة، "جاءت بعد زيارات ميدانية ونعمل على تحديثها باستمرار".

وذكر أنه يوجد في قاعدة البيانات قرابة 220 ألف أسرة بحاجة لمساعدات، "نتعاون مع جهات ذات اختصاص حكومية وخاصة للوصول إلى الأسر الفقيرة".

وتنظّم حركة المقاومة الإسلامية حماس مهرجانا مركزيا في مدينة غزة يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة انطلاقتها الخامسة والثلاثين.