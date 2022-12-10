تظاهرة في الطيبة المحتلة احتجاجا على سياسة الهدم

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الطيبة في الأراضي المحتلة عام 1948، مساء اليوم السبت، احتجاجا على سياسة هدم البيوت في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، كتب عليها: "هدم البيوت العربية لن يمر"، و"من حقنا أن نبني ونتطور"، و"هدم البيوت، هدم الكرامة".

وتأتي هذه المظاهرة بعد هدم سلطات الاحتلال مبنى وحظيرة في الطيبة يوم الخميس الماضي، وإسنادا للشاب ضياء جابر صاحب البيت المهدد بالهدم الفوري.

وكانت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، قد سلّمت أوامر هدم وإخلاء، لعدد من أصحاب المنشآت والمباني في المنطقة الغربية لمدينة الطيبة، وتحديدا في المنطقة السهلية للمدينة، الأربعاء الماضي.