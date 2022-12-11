نقل الأسير أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور صحته

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) نقلت الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان، بشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى المستشفى، بعد تدهور صحته.

وأوضح النادي، أن الأسير أبو حميد نُقل بسبب ارتفاع حاد في درجة حرارته، وهبوط في دقات القلب.

واعتُقل الأسير أبو حميد (49 عامًا)، من مخيم الأمعري في رام الله منذ عام 2002 وحُكم عليه بالسجن المؤبد و50 عامًا، بعد إدانته بالمشاركة في تأسيس كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والمسؤولية عن قتل سبعة مستوطنين.

وتعرض الأسير أبو حميد لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات في سجون الاحتلال، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة، وأصبح اليوم بوضع صحي حرج.

ويوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم 23 أسيرًا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.