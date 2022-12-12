حماس تنعى الشهيدة زكارنة وتدعو لمواصلة الاستنفار

نعت حركة حماس الشهيدة الفتاة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عامًا)، التي ارتقت بنيران قوات الاحتلال وهي على سطح منزلها، خلال اقتحام مدينة جنين، الليلة الماضية.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنّ استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق العدو وقادته، مضيفةً أنّ المقاومة المباركة المتصاعدة في أنحاء الضفة والقدس، قادرة على الثأر لدماء الشهداء، ولجم عدوان الاحتلال، والانتصار للأقصى، وسيبقى شعبنا بكلّ مكوناته الحاضن الأساسي للمقاومة ورجالها، حتى التحرير والعودة.

وتابعت: "نحيّي أبطال جنين القسام، الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة مساء أمس، وخاضوا معها اشتباكات عنيفة".

ودعت أبناء شعبنا لمواصلة الاستنفار والترصد للعدو واستهداف مواقعه ومغتصباته وجنوده ومستوطنيه في جميع أرجاء الوطن.