الاحتلال يعترف بقتله الطفلة جنى زكارنة في جنين

أعترف جيش الاحتلال، مساء الإثنين، أنه قتل الطفلة الشهيدة جنى زكارنة (16 عاما) في جنين ليلة أمس الأحد، زاعما أنه "خطأ في تحديد الهوية".

وقد حاولت قوات الاحتلال التنصل من مسؤوليتها عن قتل الطفلة زكارنة، وزعمت أنها كانت على سطح أحد المنازل القريبة من المسلحين وقد تكون قُتلت برصاصهم.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن (إسرائيل) تتخوف بعد قتل الطفلة الفلسطينية في جنين سيسرع من إدراجها على القائمة السوداء للأمم المتحدة.

وقد تم نقل جثمان الشهيدة الطفلة زكارنة للتشريح في معهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، حيث تبين أنها قتلت برصاص جنود الاحتلال.

وكانت الطفلة جنى زكارنة (16 عاما)، قد قضت إثر اصابتها برصاصة في الرأس، بينما كانت تتواجد على سطح منزلها، خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين منتصف الليلة الماضية.