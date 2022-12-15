عطاءات لبناء 1400 وحدة استيطانية في القدس

أعلنت الشركة العقارية (الإسرائيلية) "دان" حصولها في الأشهر الأخيرة على ثلاثة عطاءات لمشاريع إخلاء وبناء تتضمن 1400وحدة استيطانية في القدس المحتلة.

وبحسب الشركة، فإن من بين تلك الوحدات 600 وحدة جديدة في مستوطنة بسغات زئيف وحوالي 240 وحدة جديدة في حي أرنونا بمنطقة جبل المكبر، وحوالي 160 وحدة في تلبيوت القديمة على شارع ركل.

كما أعلنت عن مشروع بناء حوالي 380 وحدة في مستوطنة التلة الفرنسية.

ومن الجدير بالذكر أن 97% من الاستيطان بالقدس بني على أراض صودرت من الفلسطينيين مباشرة بعد الاحتلال والسنوات التي تلته استنادا لقانون المصادرة البريطاني الذي استولى على الأراضي عنوة مع إمكانية تعويض أصحابها الذين رفضوا هذه الفكرة جملة وتفصيلا.

ووفقا لما جاء بكتاب تهويد القدس لمؤلفه مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، فقد تمت مصادرة 24 كيلومترا مربعا بما يعادل 35% من مساحة القدس بموجب هذا القانون، وأنشئت على هذه المساحات 15 مستوطنة كما شيدت 60 ألف وحدة سكنية.



المصدر: القدس