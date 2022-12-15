البرلمان الأوروبي يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

دعا برلمان الاتحاد الأوروبي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس "حل الدولتين".

وأكد البرلمان ضرورة حماية "حل الدولتين"، ودعم جهود إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بما في ذلك المطالبة بإنهاء الاحتلال.

وطالب بوقف جميع القرارات الاستيطانية بناءً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن وسياسات الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية.

من جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بدعوة برلمان الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ضرورة وأهمية ترجمتها إلى خطوات عملية من شأنها حماية حل الدولتين وفرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزامًا بحل الدولتين، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال خاصة الائتلاف (الإسرائيلي) المقبل لثنيه عن تنفيذ سياسات ومواقف بن غفير وسموتريتش.