19 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 19عملا مقاوما، من بينها عمليتي إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وحرق زجاجتين حارقتين.

كما شملت أعمال المقاومة، 4 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 3 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.

وسجلت القدس، عمليات تصدي للمستوطنين، وإلقاء حجارة، وتحطيم مركباتهم، بينما فجر فلسطينيون عبوات ناسفة في النبي صالح في رام الله.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك، وفي مخيم بلاطة، كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في المخيم.

وفي سلفيت، اندلعت مواجهات في دير استيا، فيما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في أم سلمونة في بيت لحم وحطموا مركباتهم

وشهدت قلقيلية، عمليات تصدي للمستوطنين في جيوس وعزون، إلى جانب إلقاء زجاجات حارقة وحجارة وتحطيم لمركبات المستوطنين، بينما اندلعت مواجهات في مخيم العروب في الخليل.

وفيما يخلص العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة خلال الـ24 ساعو الأخيرة، إلقاء عبوات ناسفة على نقطة عسكرية قرب بلدة النبي صالح في رام الله، إلى جانب إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وإطلاق نار على قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك.