مسيرة بيت دجن تحيي الانطلاقة ال35 لحركة حماس

أحيت بلدة بيت دجن شرق نابلس ذكرى الانطلاقة ال35 لحركة حماس، خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي خرجت في البلدة اليوم الجمعة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 15 مواطناً بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في مسيرة بيت دجن.

وقال الناشط رضوان أبو ثابت إن حماس حركة مجاهدة انطلقت من رحم المعاناة والظلم والطغيان من الاحتلال، لتحيي في الأمة العز والفخار والكرامة والاستشهاد.

وأوضح أبو ثابت أن حماس أعلنت بأن طريقها هو الجهاد والمقاومة لاستعادة الأرض والانسان وحفظ كرامة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن حماس قدمت معظم قادتها شهداء على مذبح الحرية والكرامة والتخلص من الاحتلال.

ودعا أبو ثابت لرص الصفوف والوحدة لأن هذا الشعب ليس له إلا الانتصار والوحدة.

وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر 2020؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة.