حماس تنظم ندوة وطنية في بيروت

نظمت دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالخارج ندوة سياسية في بيروت، بمناسبة الذكرى ال35 لانطلاقة الحركة، شارك فيها قادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وحشد من الشخصيات الوطنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني واللجان الشعبية والأهلية في مخيمات لبنان.

وأكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة في كلمة له خلال الندوة، تمسك الحركة بحق العودة المقدس ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، مشددًا على أن فلسطين من البحر إلى النهر ومن الجليل إلى النقب هي وطن الشعب العربي الفلسطيني، وأن القدس الموحدة عاصمة فلسطين، وأن مسألة تحرير فلسطين هي مسؤولية فلسطينية وعربية وإسلامية.

ودعا بركة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عبر تنفيذ إعلان الجزائر وخصوصًا تشكيل مجلس وطني توافقي من الداخل والخارج، ووضع استراتيجية وطنية واحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتقسيم الأقصى وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أن حماس جاهزة للبدء بتنفيذ إعلان الجزائر وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

واستعرض عضو قيادة حركة حماس في الخارج ما بذلته حركة حماس على مدار ٣٥ سنة دفاعًا عن قضية القدس وفلسطين، وتمسكا بخيار المقاومة كخيار استراتيجي للتحرير والعودة والاستقلال.

وبعث بالتحية إلى الشهداء والأسرى من كل الفصائل الفلسطينية، معاهدًا الأسرى الأبطال أن تبذل الحركة كل ما يساعد على إبرام صفقة تبادل جديدة على غرار صفقة وفاء الأحرار التي حصلت عام ٢٠١١، مشيرا إلى أن قدرات المقاومة في قطاع غزة تطورت، وأصبح لديها صواريخ تصل إلى كل شبر من أرض فلسطين التاريخية.