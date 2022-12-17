منظمة صهيونية تعلن عن بيع حجارة من المسجد الأقصى

نشرت منظمة "بيدينو" الصهيونية المتطرفة إعلاناً عن بيع قطع مجوهرات تتكون من حجارة مأخوذة من داخل المسجد الأقصى المبارك لدى محل مجوهرات يدعى (مجوهرات موريا) يقع في الحي اليهودي بالبلدة القديمة.

وأعلنت الجماعة المتطرفة عن "خصم بنسبة 40%" على كافة هذه المجوهرات، وقالت إن ريع بيع هذه الحجارة سيرصد لدعم نشاطات جماعات المعبد المتطرفة في تنظيم اقتحامات #الأقصى.

وأعلنت المنظمة أن هذه الحجارة مأخوذة مما سمته "مشروع تنقية التراب في جبل المعبد" الذي أقدمت من خلاله ما تسمى "سلطة الآثار" على سرقة كميات من الطمم والأتربة التي رفعت خلال فترة حفر وافتتاح بوابات المصلى المرواني الشمالية في المسجد الأقصى المبارك قبل أكثر من 20 عاماً.



