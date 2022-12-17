حراك حيفا ينظم وقفةً لمعتقلي هبة الكرامة

اعتقلت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم السبت، 3 نشطاء خلال تظاهرة في مدينة حيفا لإسناد معتقلي هبة الكرامة.

وأفادت مصادر محلية، أن من بين الثلاثة معتلقين في حيفا هو الناشط في الحراك عدي ثبتة.

وشارك عشرات الفلسطينيين في تظاهرة أعلن عنها حراك حيفا لإسناد معتقلي هبة الكرامة، ورفضًا للأحكام العالية بحقهم.

وكانت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) قد هددت بإعاقة تنظيم الوقفة، وحاولت حظرها سابقًا، لكن الحراك أكد على استمرار الوقفة.

وقال الحراك في بيان أصدره بعد محاولات حظر التظاهرة: "يستمر الاحتلال بأذرعه الأمنية والقمعية في محاولاته لإسكات صوتنا الوطني الطبيعي ، المُلتحم مع مع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني من أم الرشراش إلى المطلة ومن القدس إلى آخر المنافي والتي كان آخرها محاولاته لإلغاء فعالية إسناد الأسرى الأبطال، المعتقلين على خلفية هبة الكرامة والذين يصدر الاحتلال ومحاكمه الإجرامية بحقهم أحكامًا إرهابية تعسفية وصلت بعضها لـ 15 عامًا".