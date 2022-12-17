"حماس" تدين جريمة الدهس المتعمدة للشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير

أدانت حركة "حماس"، جريمة الدهس المتعمدة للشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير، مؤكدة أنّ المقاومة خيار شعبنا للجم المستوطنين.

ونعت حركة "حماس" في بيانٍ، مساء السبت، لها الشهيدين الشابين: محمد يوسف مطير (28 عامًا)، وشقيقه مهند (24 عامًا) من مخيم قلنديا شمال القدس، اللذين ارتقيا إثر جريمة دهس متعمدة نفذها مستوطن صهيوني، مساء السبت، بالقرب من حاجز زعترة في محافظة نابلس.

وقالت: "إننا أمام هذه الجريمة التي تضاف لمسلسل الجرائم الصهيونية اليومية والمتصاعدة، وعلى أعتاب مخطط اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك".

وأكدت أنّ المقاومة ستبقى خيار شعبنا للجم المستوطنين وصدّ اعتداءاتهم وجرائمهم واستفزازاتهم، وأن دماء الشهداء ستبقى لعنة تطارد العدو وجنوده ومستوطنيه في كل شارع وزقاق في أرضنا المحتلة.

وأضافت "إننا إذ نشاطر ذوي الشهيدين العزاء وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، لندعو ثوار شعبنا للرد على هذه الجريمة البشعة، والثأر لدماء الشهداء، والاستعداد للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك أمام هجمة صهيونية مرتقبة غداً الأحد والتي ستمتد لثمانية أيام، بذريعة ما يسمى عيد الأنوار "حانوكاه"".