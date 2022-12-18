حماس تدين إبعاد الناشط الفلسطيني صلاح الحموري عن موطنه قسراً

أدانت حركة حماس بشدّة ترحيل سلطات الاحتلال الصهيوني للناشط والمحامي الفلسطيني والأسير المحرر صلاح الحموري من مسقط رأسه في القدس المحتلة إلى فرنسا.

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي اليوم الأحد، ذلك امتداداً لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم.

وأضاف "أمام هذا القرار الصهيوني التعسّفي الذي يُمثل انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية، فإن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مطالب,ن باتخاذ إجراءاتٍ فعّالة لإدانة هذه الجريمة والضغط على الاحتلال لثنيه عنها".