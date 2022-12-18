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هنية يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده

هنية يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
هنية يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
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غزة- الرسالة نت

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مهنئًا إياه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لقطر.

وعبّر هنية للأمير تميم عن تقديره وشكره العميق لمواقف قطر المشرفة والتاريخية في الوقوف مع قضية فلسطين العادلة، والتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة عبر المشاريع الخيرية والإنسانية، معربًا عن تطلعاته بأن تواصل قطر هذا الدور المُقدّر حتى تحرير فلسطين وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

 كما أعرب عن عميق اعتزازه بأواصر الأخوّة التي تجمع الشعبين الشقيقين القطري والفلسطيني.

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