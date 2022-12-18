أبو زهري: الفائز بمونديال 2022 هي دولة قطر

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة "حماس" في الخارج سامي أبو زهري، :"إن الفائز الحقيقي في مونديال 2022 هي دولة قطر حيث أبهرت العالم بإخراج المونديال بهذا المستوى الرائع".

وأضاف أبو زهري، :"قطر عبرت عن هوية الأمة وحضارتها تعبيراً أميناً، وساهمت في إعادة قضية فلسطين إلى الواجهة".

وتابع :"تهانينا قطر .. تستحقون أن تفخروا بهذا الإنجاز التاريخي الرائع مونديال قطر".

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، عقب فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح/ في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد لوسيل.