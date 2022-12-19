أعلنت مؤسسة القدس ماليزيا عن إنتاج صندوق الألعاب المعرفية "حكايات الإسراء والمعراج وأركان الإيمان" وذلك بالتعاون بين المؤسسة وشركة Family Storybox الماليزية.

ويشمل الصندوق لعبة التركيب والبناء الأساسية المكونة من 2850 مكعب لبناء مجسم المسجد الأقصى كاملاـ بالإضافة إلى خرائط فلسطين المعلوماتية، وخريطة الإسراء والمعراج وخريطة الأنبياء وعلاقتهم بالأرض المقدسة.

وحسب مؤسسة القدس فإن الصندوق يحتوي أيضا الكتيبات الملونة التعليمية باللغة الإنجليزية وألعاب البطاقات للمعلوماتية وجواز سفر المسافر الصغير.

وقال الدكتور شريف أبو شمالة رئيس مؤسسة القدس ماليزيا أن العمل على المشروع بدأ منذ اكثر من عام وتم مراجعة المجسمات هندسيا ومعلوماتيا للحرص على تقديم مجسم دقيق وشامل للأقصى ومعالمه.

وأضاف أبو شمالة أن الهدف من هذه الألعاب ربط الأطفال واليافعين بقضية فلطسين والقدس وتعليمهم بشكل واف وخلاق عن المسجد الأقصى لتعزيز الاتصال الروحي والفكري بالمقدسات.

وأشار إلى أن الصندوق الآن على أرفف المكتبات الماليزية الكبرى، وقريبا في دول أخرى.