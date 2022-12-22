الحية: القدس عنوان وحدة الأمة ولن نسمح بتقسيم الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن القدس عنوان وحدة الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني ونحيي صمود أهلها.

وقال الحية لـ"قناة الأقصى": "لن نسمح بتقسيم المسجد الأقصى ونحن للعدو الصهيوني بالمرصاد".

وذكر أن سيف القدس شاهد على غضبتنا دفاعا عن الأقصى ويمكن تكراره عشرات المرات.

وأضاف الحية " لا نخشى أحدا والاحتلال وحده من يتحمل مسؤولية انتهاكات الصهيوني المتطرف بن غفير".

وشدد على أن العدوان على المسجد الأقصى هو صاعق التفجير للمنطقة والاحتلال سيدفع الثمن.

وقال الحية: "التطبيع مع الاحتلال هو من يشجعه على إخراج أسوأ ما لديه من فاشيين ومجرمين".

وأكد أن مطلوب اليوم مواقف واضحة تكبح جماح الاحتلال وتعاقبه وتطرده.