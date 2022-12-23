لجان المقاومة تنعي منفذ عملية كفر قاسم البطولية

نعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل"نعيم محمود بدير" منفذ العملية البطولية المزدوجة في مدينة كفر قاسم المحتلة، معتبرة اياها ردا طبيعيا على جرائم العدو الصهيوني المتصاعدة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا.

وقالت اللجان في بيان صحفي صادر عن مكتبها الإعلامي، ظهر اليوم الجمعة، إن دماء الشهيد "نعيم بدير " ستظل وقودا لثورتنا لتنير الطريق لشبابنا الثائر ومقاومينا الأبطال على طريق تحرير القدس.

وأكدت أن العدو الصهيوني واهم إن ظن بجرائمه يستطيع ثني شعبنا عن مواصلة المقاومة فهذه الجرائم تزيد شعبنا ومقاوميه إصرارا على مواصلة القتال ودرب الإشتباك حتى زواله .

وأضافت "نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب توحيد كل الجهود والطاقات في مواجهة هذا المحتل المجرم".

وختم "نتوجه بالتحية والفخر والإعتزاز إلى أهلنا وأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل الذين يواصلون جهادهم ومقاومتهم ويسطرون بدمائهم الزكية أروع صفحات العزة والخلود ومازالوا يدافعون عن أرضهم وشعبهم غير آبهين بكل وسائل القمع الصهيونية".