الاحتلال يقتحم حي الطور ويغلق حاجز قلنديا بالقدس ويصيب شابا في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، حي الطور في القدس، وأصيب شاب خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال، واعتقلت الشاب أشرف محمد حسن زغاري (29 عاما).

واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص "المطاطي" في قدمه.

وفي قلنديا، أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا شمال القدس واستدعت خبراء المتفجرات بادعاء وجود "جسم مشبوه" في محيط الحاجز".

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الطور في القدس المحتلة، وأعاقت حركة السير في الحي.

وكان قد تصدى مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية، لاقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) محافظة جنين، وأطلقوا النار صوب القوة المقتحمة لبلدة جبع قضاء جنين.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار خلال اقتحامها بلدة جبع قضاء جنين، فيما داهم جنود الاحتلال مناطق عدة بجنين منها يعبد وعرابة.