46 مليون شيكل لمشاريع استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

صادقت اللجنة المالية في بلدية القدس المحتلة التابعة للاحتلال على ميزانية تقارب 46 مليون شيكل لتخطيط طرق شريانية في شرقي القدس، وفق إعلان مقتضب للبلدية.

وقال أودي شحام ميمون المتحدث الرسمي باسم بلدية الاحتلال: "سيركز التخطيط على 18 موقعًا رئيسيًا - من الشمال إلى الجنوب - بما في ذلك تقاطع العيسوية، والطريق الرئيسي في وادي الجوز، وطريق الوصول إلى حي وادي قدوم في سلوان".

وبين أن التنفيذ سيتم من خلال شركة موريا، وذلك باستثمار وزارة المواصلات وفي إطار خطة الحكومة الخماسية لتقليص الفجوات بين واقع البنى التحتية المزري في شرقي القدس.

وأضاف ميمون: إن الخطة الخماسية تشمل الاستثمار في مجموعة متنوعة من المناطق في شرقي القدس، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والتوظيف والتنظيف وتطوير الأماكن العامة، مشيرا إلى أن البلدية استثمرت في السنوات الأخيرة الموارد واهتمت بشكل غير مسبوق لسد الفجوات العديدة في المنطقة وذلك بعد عقود من الإهمال.

وأوضح أن تخطيط الطرق يعد جزءًا من التطوير العام في شرقي القدس، وسيدعم مشاريع التوظيف المخطط لها في المنطقة، مثل المنطقة الصناعية في وادي الجوز كمنطقة " وادي السيليكون"، والمخططات الهيكلية لأحياء شرقي القدس على حد قوله.

ولفت إلى بلدية الاحتلال تعمل على بناء صفوف دراسية، وحدائق، ومباني عامة شرقي القدس.

وقررت البلدية توسيع خدمات مركز هرتسوغ الطبي المقام على أراضي لفتا المهجر أهلها، بمضاعفة حجم وعدد الأسرة، وإنشاء مجمع مستشفيات نفسية، وافتتاح مركز تصوير، وعيادات جديدة في مجالات الآلام والإدمان