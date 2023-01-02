حماس تؤكد عزم شعبنا على مواصلة المقاومة وصدّ عدوان الاحتلال

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد البطل: فؤاد محمود أحمد عابد (18 عامًا)، أحد مجاهدي الحركة، من بلدة كفر دان، والشهيد البطل: محمد سامر حوشية (22 عامًا)، من بلدة اليامون، اللذين ارتقيا فجر اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال الصهيوني، خلال عدوانها على بلدة كفر دان بمحافظة جنين، وتفجيرها منزلي شهيديْ عملية الجلمة البطلين أحمد وعبد الرحمن عابد.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم، "إنّ تصاعد جرائم الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا لن يزيدنا إلا قوّة وإصراراً على المقاومة ومواجهة إرهاب وفاشية حكومة الاحتلال الجديدة، فكل قطرة دم على تراب الوطن ستشعل ثورة تقض مضاجع المحتلين."

ووجهت التحية لأبطال شعبنا ومقاومينا من أجنحة المقاومة كافة، الذين استبسلوا في صدّ العدوان على جنين ونابلس، ولشعبنا الصامد في أرجاء الوطن، والمرابط في ساحات المسجد الأقصى المبارك، التوّاق إلى النصر والحرية.