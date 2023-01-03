استشهاد طفل وحيد والديه برصاص الاحتلال في بيت لحم

استشهد فجر اليوم الطفل آدم عصام عياد (14 عامًا) من سكان مخيم الدهيشة برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أثناء اقتحامها للمخيم.

وشهد المخيم، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص بشكل مكثف مما أدى إلى استشهاد الطفل عياد، كما أصيب عدد آخر من الشبان بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، بينهم شاب بجراح وصفت بالخطيرة.

والشهيد عياد وحيد والديه.

ونعت الفصائل والقوى في محافظة بيت لحم، الطفل عياد، معلنةً عن إضراب شامل في مختلف اتحاء المحافظة على أن يستثى بذلك الاضراب طلبة المدارس كي يتسنى لهم تقديم الامتحانات النصفية.

المصدر: القدس