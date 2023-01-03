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الخارجية الأردنية توبخ سفير (إسرائيل) بعد تسلل بن غفير للأقصى

بن غفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى
بن غفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى
سبورت سبورت

الرسالة نت-وكالات

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، سفير الكيان الصهيوني في عمان، إيتان سوركيس، لمحادثة توبيخ في أعقاب تسلل وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى المسجد الأقصى، صباح اليوم.

وقال مسؤول في الخارجية الأردنية لسوركيس إن الأردن يحتج على تسلل بن غفير إلى الأقصى، فيما ادعى السفير (الإسرائيلي) أن حكومة الاحتلال ملتزمة بالوضع القائم في المسجد الأقصى وبحرية العبادة في القدس.

ونددت الولايات المتحدة بشدة بتسلل بن غفير إلى الأقصى، وجاء في بيان السفارة الأميركية إن "السفير الأميركي في الكيان الصهيوني توماس نايدس كان واضحا جدا في المحادثات مع حكومة الاحتلال حول موضوع الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وخطوات تمنع ذلك غير مقبولة".

 

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