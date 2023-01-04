نصر الله: الاعتداء على الأقصى سيفجر المنطقة بأكملها

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه يضم صوته لصوت المقاومة في لبنان للفلسطينيين بأن التعرض للمقدسات لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في كل المنطقة

تصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس المحتلة مساء الثلاثاء، مع تنظيم المستوطنين مسيرات استفزازية وطقوساً تلمودية في البلدة القديمة.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال من أزقة البلدة، لحماية مسيرة للمستوطنين قرب أبواب حطة والقطانين والمجلس والأسباط والملك فيصل.

وأدى المستوطنون طقوساً تلمودية بينها الرقص والانبطاح قرب أبواب المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال.

وتعرض المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم لاعتداء صارخ، باقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير" لباحات المسجد.

وبعدها بعدة ساعات اقتحمت قوات الاحتلال مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى، وأجيرت عمليات تفتيش فيه.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن اقتحام "بن غفير" للأقصى محاولة جبانة تمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازا ًلمشاعر شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ينذر بحرب دينية في المنطقة.

وحملت فصائل المقاومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات إصراره في العدوان على شعبنا والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة تسلل المجرم المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى.

ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه لإفشال المخططات التلمودية الصهيونية.