الاحتلال يهدم منزلا في سلوان جنوبي المسجد الأقصى

هدمت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان جنوبي المسجد الاقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال ترافقها جرافتان، هدمت منزلا قيد الإنشاء، بمساحة 200 متر مربع، يعود للمواطن محمد عاصي الأعور، في بلدة سلوان.

وأضافت أن عائلة “الأعور”، المكونة من 10 أفراد، كانت تنوي الانتقال والعيش في المنزل إلا أن قوات الاحتلال هدمته، رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن البيت.

وتفرض بلدية الاحتلال شروطا تعجيزية، ومبالغ طائلة لحصول المقدسيين على إجراءات الترخيص، التي تمتد الموافقة عليها لسنوات طويلة.