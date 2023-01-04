كيف ستتحرك العملات الرقمية في العام 2023؟

لا شك أن العام الماضي 2022 كان عصيبا على العملات الرقمية، في وقت من المتوقع أن تستمر تطورات الاقتصادي الكلي في تغيير ملامح الاقتصاد العالمي في جميع القطاعات.

ومن المتوقع أن تكون أحداث الاقتصاد الكلي إيجابية أو سلبية بالنسبة للأسهم أو المعادن الثمينة أو العملات الرقمية الرقمية.

كما من المتوقع أن يكون لها تأثير على الأسس الأساسية للتبادل على الحدود بين الدول.

العملات الرقمية

ويخيّم الكثير من التشاؤم على تحليلات الاقتصاد العالمي في عام 2023. حيث يتوقع الكثيرون أن الأشهر الـ 12 القادمة ستكون عصيبة بالتأكيد على مستوى الاقتصاد العالمي. فالركود الكبير قادم حسب أبرز المحللين.

وفي عام 2022، تأثرت الأصول المالية مثل المعادن الثمينة والأسهم والعملات الرقمية بأحداث الاقتصاد الكلي، مما تسبب في تقلب أسعار تلك الأصول.

عملة بتكوين

وفي هذا الصدد، تحدث عدد من المحللين عن توقعاتهم لأداء عدد من العملات الرقمية في العام القادم، حيث رأى الخبير الاقتصادي، مايكل فان دي، بأنه من المتوقع انتعاش العملات الرقمية وارتفاع القيمة السوقية لها؛ بما يدعم تعافي عملة بتكوين قريبا.

وأورد أحد الخبراء لدى Coin Bureau بأن عملة إيثريوم سيتم استخدامها على نطاق واسع في مجالات متعددة؛ بما يمثل حافزا جيدا للعملة الرقمية للصعود خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لعملة كاردانو؛ توقعت منصة تداول العملات الرقمية Changelly صعود العملة بنحو 256% قبل حلول عام 2025؛ لتواصل ارتفاعها بين عامي 2025 و2030 لتصل إلى حوالي 206%.