"الهيئة المستقلة" تدين اعتداء الأجهزة الأمنية على تجمع سلمي بالخليل

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اعتداء الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل، على تجمع سلمي نفذه أشقاء مواطن احتجاجًا على اعتقاله.

وطالبت الهيئة في بيان صحفي، اليوم، بتشكيل لجنة تحقيق بالحادثة، والتشديد على التزام أجهزة الأمن بمدونات السلوك وتعليمات استخدام القوة واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي.

وقالت: "وفقا لتوثيقات الهيئة، فانه خلال وقفة التضامن السلمي أمام منزل عائلة المواطن سعيد محمد عبد القادر القواسمة (32 عامًا)، عند الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 3/1/2023، في شارع الحرس بمدينة الخليل، تفاجأ المتضامنون بعدد من سيارات الأمن تداهم التجمع السلمي، وبدأ أفراد الأمن بضرب وشتم الموجودين، ومحاولة اقتحام البيوت القريبة من المكان، وتكسير زجاج نافذة الباب الرئيسي لمنزل والد المواطن القواسمة".

وأضافت "علاوة على ذلك، تم اعتقال كل من سعد أسعد القواسمة (50 عاما) وصهيب عباس القواسمة (20 عاما)، وشفيق حسن القواسمة، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفرج عنه لاحقا في ذات اليوم في حين تم اليوم الإفراج عن باقي الموقوفين باستثناء المواطن سعيد القواسمي الذي ما زال موقوفا لدى المخابرات في بيت لحم".

ولفتت الهيئة إلى أن اعتداء أفراد الأمن على التجمع السلمي نتج عنه إصابة المواطن مجاهد سعد القواسمة بكسر في قدمه علاوة على ترويع الأهالي.