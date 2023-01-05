سبعة أعوام على استشهاد المجاهد أحمد الكوازبة بعد تنفيذه عملية طعن

توافق اليوم الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد المجاهد أحمد يونس أحمد الكوازبة، الذي ارتقى عقب تنفيذ عملية طعن قرب مجمع "عتصيون" الاستيطاني بتاريخ 05 كانون الثاني/ يناير لعام 2016، ما أسفر عن إصابة جندي بجراح خطيرة.

ولد الشهيد أحمد يونس أحمد الكوازبة، في 06 نوفمبر 1998م، في بلدة سعير بمحافظة الخليل، وكان من طلبة مدرسة سعير الثانوية للبنين.

كان لأحمد حضور بارز في الأنشطة المدرسية المختلفة، وأهمها قراءة القرآن الكريم في الإذاعة المدرسية، وامتلك أخلاقاً رفيعة جعلته محبوباً لدى الآخرين.

عائلة ملتزمة

ينحدر من عائلة ملتزمة بتعاليم ديننا الإسلامي، وتتبنى فكر المقاومة فكراً ومنهجاً، ووالده هو القيادي في حركة حماس يونس الكوازبة، وهو أسير محرر توفاه الله بتاريخ 08 أغسطس 2022م، وشقيقه "إسلام" ما زال أسيراً في سجون الاحتلال.

ونعت حماس القيادي يونس الكوازبة، والذي ارتقى بعد مسيرة طويلة من الجهاد والتضحية والفداء، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال أكثر من مرة، وأمضى 3 سنوات في الاعتقال الإداري.

موعد الشهادة

رغم أن أحمد لم يتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال، إلا أنه اختار طريق العزة والكرامة، ودرب المقاومة والمقاومين، فقرر تنفيذ عملية بطولية رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته بحق شعبنا الفلسطيني.

ففي الخامس من كانون الثاني/ يناير لعام 2016 كان أحمد على موعد مع الشهادة، بعد تنفيذه عملية طعن قرب مجمع "عتصيون" الاستيطاني، ما أسفر عن إصابة جندي بجراح خطيرة.

حرية نيوز