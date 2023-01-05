تعرف على تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد 2023، يبحث الكثير من محبي الرياضة عن تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد 2023، الناقلة لمباريات كأس الخليج 25.

وتُعتبر من القنوات الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي خليجي 25 بصراوي أو خليجي زين 25، بشكل حصري ومباشر .

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تردد قناة الرابعة الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11678

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة 11747

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الرابعة على القمر الاصطناعي جلاكسي 19

التردد: 11966

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 21,600

التصحيح: 5/6

قناة الرابعة الرياضية

قناة رابعة العراقية هي قناة فريدة من نوعها، وتقوم ببث المحتوى الخاص بها حصريا، وتقوم بتقديم المباريات بجودة مرتفعة بهندسة صوتية ومرئية ممتازة.

وهي قناة مجانية المحتوى أهم المزايا التي تجعلها الأفضل بين باقي القنوات التي تقدم المحتوي ذاته، وتقوم بتقديم جميع المباريات بدون أي رسوم سنوية أو شهرية.

اللجنة المنظمة لكأس الخليج تجري تعديلا على موعد افتتاح البطولة#AGCFF #خليجي_زين25 pic.twitter.com/ukWzvGw1EM — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 5, 2023

وتتبع لمؤسسة (arabiaa) الإعلامية -المسماة تيمناً بالسلطة الرابعة- هي مجموعة إعلامية أسسها الإعلامي (غزوان جاسم) في العام 2021.

وخلال أشهر قليلة أخذت القناة صدح محلي وعربي بنحو يليق بما قدمه ملاكها من الصحفيين والإعلاميين من خيرة ما موجود في الساحة العراقية.

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