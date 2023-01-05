العاروري: لدى المقاومة رصيد من جنود الاحتلال وسيزيد كما وعدنا

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الشيخ صالح العاروري خلال حفل إشهار كتاب "الحافلات تحترق": "إن حماس تضع قضية الأسرى وتحريرهم على رأس أولوياتها."

وتابع "نحن مقصرون ما دام هناك أسير فلسطيني خلف القضبان، ولن نتوقف عن أسر الجنود حتى الإفراج عن كل أسرانا."

وأكد العاروري أن عمليات "الثأر المقدس" التي قادها الأسير القائد حسن سلامة مرّغت أنف الاحتلال في التراب.

وشدد أن لدى المقاومة رصيد من جنود الاحتلال وسيزيد هذا الرصيد كما وعدت المقاومة.

بدوره قال الأسير حسن سلامة خلال كلمة مسجلة عرضت في الحفل: "نحن إخوانكم الأسرى أبناؤكم وجنودكم ومن تربطنا بكم أقوى الروابط وأوثقها روابط العقيدة ورفقة السلاح فهل يعقل بقاؤنا في سجون الاحتلال ينال منا كل يوم ضربا وإهانة عشرات السنوات ربع قرن وما يقارب من نصفه، هل يعقل ذلك؟!"

وتساءل سلامة "أي حياة لنا تبقى بعد أن تفنى أعمارنا فنخرج بعد أن نال العدو منا وشخنا وشابت لحانا وكبرت أعمارنا وهدنا المرض ومات الأهل وتعاقبت الأجيال."

وفي رسالة إلى مجاهدي وأبناء كتائب القسام قال "اسمحوا لنا أن نموت في ساحات الوغى جنودا في جيش التحرير حتى نجد أرضا تضمنا وقبرا يكتب عليه اسمنا لا ثلاجة تجمد أجسادنا معرفة برقم، نريد استعادة أسمائنا بتحريرنا قبل أن نموت."

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في كلمة له "هذا حفل عن تاريخ ناصع لمجاهد كبير خط كلمات ونموذج من الصعب أن يتكرر."

وأشار إلى أن حسن سلامة انطلق فور استشهاد يحيى عياش للتخطيط للثأر لاغتيال.

وأضاف أن "الحافلات تحترق" وقلوب الاحتلال احترقت من عمليات "الثأر المقدس" على يد الأسير حسن سلامة.