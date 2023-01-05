الاحتلال يسلم إخطارات هدم في القدس

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، إخطارات بهدن منشآت سكنية وزراعية في القدس، فيما زرع مستوطنون أشتالا على أراضي المواطنين في بيت لحم.

وسلمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، إخطارات بهدم منشآت سكنية وزراعية في تجمعي السعيدي وأبو النوار شرق القدس.

وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال سلمت المواطن عيسى إبراهيم السعيدي، إخطارين بالهدم لبركس سكني وآخر زراعي، بحجة البناء دون ترخيص.

وسلمت بلدية الاحتلال ثلاث عائلات من تجمع أبو النوار شرق القدس، إخطارات لهدم مساكنهم بحجة البناء دون ترخيص، وأمهلتهم أسبوعين لإخلائها.

وتعود المساكن للمواطنين: جعفر علي إبراهيم جهالين، ومحمد يوسف محمد جهالين، وسليمان إبراهيم سعد حمادين.



من ناحية أخرى، فقد زرع مستوطنون متطرفون، أشتالًا حرجية في أراضي المواطنين ببلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من مستوطني "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين، زرعوا أشتالًا حرجية في أرض تبلغ مساحتها قرابة 10 دونمات، في موقع "البصة" بمنطقة وادي الأبيار جنوب البلدة.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين منعوا أصحاب هذه الأرض من الوصول إليها؛ تمهيدًا لضمها لمستوطنة "أفرات" من أجل توسيعها.