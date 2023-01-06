حماس والجهاد برفح تنظمان فعالية نصرةً للقدس والأقصى

نظمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في رفح -ظهر الجمعة- فعالية تضامنية؛ نصرةً للمسجد الأقصى ولمواجهة التهويد والاقتحامات.

وشارك في الفعالية التي نظمت أمام مسجد الهدى قادة من حركتي حماس والجهاد والعشرات من الجماهير، رافعين اللافتات نصرةً للقدس والمقدسات.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد زنون: إن الاحتلال يظن بإمعانه بإجرامه في القدس والأقصى بأنه يستطيع أن يتنزع إيماننا بحقنا الثابت في فلسطين.

وأكد زنون أن القدس خط أحمر والأقصى صاعق تفجير كبير، ونحن رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف "ستبقي حركتا حماس والجهاد وجميع الفصائل الفلسطينية محافظين على عهدنا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، نحن أقوياء بحقنا في القدس وغزة ستبقى يدها على الزناد وفي الميدان دومًا".