حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 3 مستوطنين في 201 عملاً مقاوماً بالضفة

تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

وفي الفترة الممتدة من 30-12-2022 حتى 5-1-2023 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 3 جنود ومستوطنين بجراح.

ونفذ الشباب الثائر 201 عملاً مقاوماً، بينها 24 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن واحدة، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 61 عملية إلقاء حجارة، و14 صد لاعتداءات المستوطنين، و88 نقطة مواجهة، و3 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم، الفتى عامر أبو زيتون (16 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر يوم أمس الخميس.

واستشهد يوم الثلاثاء الفتى آدم عصام شاكر عياد 15 عاماً من مخيم الدهيشة في بيت لحم، برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال.

ويوم الاثنين استشهد الشابين محمد سامر حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون متأثرا بإصابته بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، متأثرا بإصابته بالبطن والفخذ.