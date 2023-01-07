حماس: سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن قوافل الشهداء التي ترتقي كل يوم ستظلّ مشاعل نور تضيء درب شعبنا في مشروعه نحو التحرير والعودة، وأنها ستبقى على عهد الوفاء لدمائهم وتضحياتهم في السير على نهجهم بالمقاومة الشاملة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وقدسنا.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة" نسخة عنه، في ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، على أن جرائم الاحتلال ضدّ أبناء شعبنا، وإرهاب المستوطنين المتطرّفين، عبر القتل المتعمّد بدم بارد، والإمعان في الحصار والأسر والإبعاد والتهجير، لن تفلح في كسر إرادة الصمود والتحدّي لدى شعبنا ومواصلة المقاومة والثورة حتى نيل الحرية وتقرير المصير.

واعتبرت استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين أكثر من 373 شهيدًا، جريمة وانتهاك لكل الأعراف والشرائع والمواثيق الدولية، وما يعرف بـ "مقابر الأرقام" يكشف مدى عنصريته وساديته بحق شهداء شعبنا وأسرهم.

وطالبت حماس كل المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرّك الفاعل للضغط على الاحتلال لاسترداد جثامين الشهداء ودفنهم وتشييعهم وتكريمهم بمواكب تليق بمقامهم.

ودعت الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى مزيد من التضامن مع شعبنا الفلسطيني، انتصارًا لعدالة قضيتنا، ووفاءً لدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن حقهم في الحرية والكرامة، ورفضًا للاحتلال الذي يشكّل استمراره خطرًا على استقرار المنطقة ومصالح شعوبها، ويهدّد السلم والأمن الدوليين.