الاحتلال يعيد اعتقال والد أحد المطاردين خلال مداهمات برام الله

أعادت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم السبت، اعتقال والد أحد المطاردين خلال اقتحام رام الله، وتنفيذ حملة مداهمات وتفتيش لمنازل الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد بلال البرغوثي، وقامت بمصادرة الهواتف الخلوية للعائلة، عقب اقتحام منزلهم في بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سامر البرغوثي وابن شقيقيه محمد عدنان البرغوثي.

وتعرض والد المطارد بلال البرغوثي للاعتقال قبل أيام مرتين إلى جانب شقيقه المحرر باسل، وذلك عقب اقتحام الاحتلال المنزل وتفتيشه. وأفرجت عنهما لاحقاً.

وسجلت في الضفة الغربية خلال 24 ساعة 27 عملا مقاوما، من بينها 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.